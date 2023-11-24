انتهت مجموعة الأهلي – شباب بلوزداد (3) (0) يانج أفريكانز.. فوز بثلاثية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 20:43

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد الجزائري أمام يانج أفريكانز التنزاني في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الفريقان في مجموعة الأهلي والتي تضم أيضا ميدياما الغاني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+4: جوووول الثااالث.. جالو يسجل الثالث بتسديدة قوية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووول الثاااني.. عرضية من أسامة درفالو بعد مجهود فردي وعبد الرحمن مزياني يسجل.

ق 20: الحارس أليكسيس جيندوز يتألق ويتصدى لصاروخية من خارج منطقة الجزاء عن طريق ماكسي كيبا.

ق 10: جووول أووول... عبد الرؤوف بن غيث يسجل الأول من خطأ دفاعي للضيوف

بداية اللقاء

دوري أبطال إفريقيا يانج أفريكانز شباب بلوزداد
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