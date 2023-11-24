عبد الحق بن شيخة مديرا فنيا لـ سيمبا التنزاني

أعلن نادي سيمبا التنزاني تعيين عبد الحق بن شيخة مديرا فنيا للفريق خلفا للبرازيلي روبرتو أوليفيرا.

وأقال نادي سيمبا المدرب المُلقب بـ "روبرتينيو" بعد الخسارة بنتيجة 5-1 من يانج أفريكانز غريمه التقليدي في الدوري التنزاني مطلع الشهر الجاري.

وجاءت تجربة المدرب الجزائري الأخيرة مع اتحاد العاصمة الجزائري وانتهت في شهر أكتوبر الماضي بعدما قاد الفريق لتحقيق لقب الكونفدرالية ثم السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

وبحسب صحيفة "النهار" تعرض بن شيخة لوابل من الشتائم قبل انطلاق الحصة التدريبية لنادي اتحاد العاصمة بملعب عمر حمادي ما جعله يقرر الاستقالة من تدريب الفريق.

بن شيخة يملك خبرة تدريبية كبيرة مع أندية الإفريقي التونسي والدفاع الحسني الجديدي والرجاء المغربي.

ويستعد سيمبا لمواجهة أسيك أبيدجان في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد بطل تنزانيا في المجموعة الثانية رفقة أسيك الإيفواري وجوانينج جالاكسي البوتسواني والوداد المغربي.

ويحتل سيمبا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التنزاني برصيد 19 نقطة من 8 مباريات بفارق 5 نقاط يانج أفريكانز المتصدر.