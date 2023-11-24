جاياردو: وصلنا للمرمى عدة مرات لكن الاتفاق سجل من فرصة واحدة

يرى مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ اتحاد جدة أن فريقه وصل لمرمى الاتفاق في عدة مرات ولكن لم يتمكن فريقه من الفوز.

وتعادل اتحاد جدة ضد الاتفاق بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لـ مارسيلو جاياردو المدير الفني الجديد لاتحاد جدة والمنافس المحتمل للأهلي في كأس العالم للأندية المقبلة.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "وصلنا لمرمى الاتفاق في عدة مرات في الشوط الأول، ولكن فوجئنا بهدف المنافس وتمكنا من التعادل".

وأضاف "ضياع الفرص رغم وجود كريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله؟ لعبنا بأفضل ما لدينا ووصلنا للمرمرى عدة مرات، لكن تكتل الاتفاق وضيق المساحات علينا، ومن فرصة واحدة تمكن المنافس من التسجيل".

وأنهى حديثه قائلا: "كان لا بد من إجراء تعديلات بسيطة بسبب الإصابات، ومع توالي المباريات سيصبح النسجام أكبر ويتفهم الفريق طريقتي".

وتولى جاياردو مهمة تدريب النمور خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري والسوبر السعودي في الموسم الماضي.

وتلك التجربة هي الثالثة للأرجنتيني بعدما درّب من قبل ناسيونال الأوروجوياني وريفر بليت الأرجنتيني.

وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.

وعلى المستوى الشخصي حصد جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لـ 3 سنوات متتالية، 2018 و2019 و2020.

وارتفع رصيد اتحاد جدة ليصل إلى النقطة 25 ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.