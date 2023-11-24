قائمة الزمالك - عودة عبد الغني والجزيري وجابر لمواجهة أبو سليم في الكونفدرالية

عاد محمد عبد الغني وسيف الدين الجزيري وعمر جابر لـ قائمة الزمالك لمواجهة أبو سليم في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم يوم الأحد المقبل في افتتاح مشوار دور المجموعات من الكونفدرالية.

وستقام المباراة على استاد برج العرب في الأسكندرية، وتبدأ في السادسة مساءً.

عودة الثلاثي جاءت بعد تعافيه من الإصابة التي تسببت في غيابه عن المباراة الأخيرة ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

ويتواصل غياب مصطفى شلبي ومحمود علاء وحسام عبد المجيد بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي بسبب الإيقاف.

ويواصل معتمد جمال المدير الفني للأبيض في الاعتماد على البنيني سامسون أكينيولا الذي سجل هدفا في مرمى بيراميدز وكذلك في الوديتين الأخيرتين.

وجاءت قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وستكون تلك المواجهة الأولى تاريخيا بين الزمالك وأبو سليم في المسابقات الإفريقية.