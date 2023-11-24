تشكيل بيراميدز – رمضان والسعيد وماييلي يقودون الهجوم ضد مازيمبي

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لملاقاة مازيمبي في ملعب الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

في الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - كريم حافظ

في الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - أحمد فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس