تشكيل بيراميدز – رمضان والسعيد وماييلي يقودون الهجوم ضد مازيمبي

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 17:00

كتب : FilGoal

رمضان صبحي

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لملاقاة مازيمبي في ملعب الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

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في الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

في الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - كريم حافظ

في الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - أحمد فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

مازيمبي أبطال إفريقيا بيراميدز
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