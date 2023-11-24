تشكيل بيراميدز – رمضان والسعيد وماييلي يقودون الهجوم ضد مازيمبي
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 17:00
كتب : FilGoal
أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لملاقاة مازيمبي في ملعب الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
في الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي
في الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - كريم حافظ
في الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - أحمد فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس
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