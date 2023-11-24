مؤتمر تشافي عن خسارة جافي.. ورده "بـ العربية" على انتقال جوندوجان للـ دوري السعودي

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني على إصابة جافي بالرباط الصليبي والغضروف المفصلي.

وتعرض جافي لإصابة مع منتخب بلاده إسبانيا خلال مباراة ضد جورجيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وأظهر تشخيص إصابة جافي قطع كامل في الرباط الصليبي لركبته اليُمنى بالإضافة إلى إصابة في الغضروف المفصلي.

وقال تشافي خلال مؤتمر صحفي: "خسارة جافي عار، إنه لا يمكن تعويضه، إنه يتمتع بالرغبة والشجاعة ليعود أقوى مرة أخرى، علينا أن نحاول استبداله لكن الأمر صعب، كنا في حاجة إلى جافي غدا".

ويستعد برشلونة لمواجهة رايو فايكانو في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإسباني غدا السبت على ملعب دي فايكاس.

وأضاف "تحدثت مع جافي بطريقة منطقية ومريت بتلك الإصابة في موسم 2005-2006 وهذا ما جعلني لاعب كرة قدم أفضل وأكثر نضجا، تعلمت من الإصابة إنه يجب الاعتناء بنفسي بطريقة أفضل وكذلك بالتفاصيل، وهذا ما نقلته إليه".

وتابع " لدي علاقة جيدة جدا مع خوسيه لويس دي لا فوينتي، إصابة جافي ليست لها علاقة بإدارة مدرب منتخب إسبانيا، ولكن في التقويم، نظرا لعمر جافي فلديه العديد من الدقائق، وفي بعض الأحيان يكون الأمر مسألة سوء حظ".

وواصل "المباراة ضد رايو فايكانو في فايكاس معقدة للغاية، في الفترة الماضية لم نتمكن من الفوز عليهم، لكن تدربنا بشكل جيد للاستعداد غدا".

واستمر "شتيجن لن يشارك غدا في المباراة بسبب الإصابة، إنياكي بينيا سيلعب بدلا منه ضد رايو فايكانو".

واستمر "بين الشوطين ضد ألافيس أدركت أن هناك لاعبين لديهم الكثير من التأثير الخارجي، حاولت تحريهم وقلت لهم إنني مريت بذلك أيضا، لم أستخدم ذلك من أجل إعطاء الأعذار لمستوى الفريق، عندما نلعب بشكل سيء فذلك يكون بسببنا".

وعن عودة فرينكي دي يونج من الإصابة قال تشافي: "لاحظنا أيضا خسارة دي يونج والآن جافي، عودة دي يونج مهمة جدا بالنسبة لنا، انضم للمجموعة منذ أيام وبنسبة 100% مستعد للعب".

وعن حالة الطقس وجودة أرض الملعب علق المدير الفني الإسباني: "لا، لن تكون مشكلة، يا له من سؤال عظيم، هل ذلك سؤالك؟".

تشافي عن انتقال جوندوجان للدوري السعودي في يناير "جوندوجان يبحث عن منزلا للاستقرار هنا في المدينة، فهل قالت الصحف السعودية ذلك أيضا؟ شكرا -قالها باللغة العربية-".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الحالي برصيد 30 نقطة إذ يبتعد عن ريال مدريد الوصيف بفارق نقطتين وكذلك جيرونا المتصدر.