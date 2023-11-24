مؤتمر كولر: علينا التحلي بالذكاء ضد ميدياما.. والحصول على المعلومات صعبا في إفريقيا

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 16:56

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر - الأهلي

طالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بالتحلي بالذكاء ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه ميدياما غدا السبت في استاد القاهرة في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث كولر في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "أتمنى أن يكون الفريق في كامل تركيزه أمام ميدياما، وأن يكون لدى اللاعبين الرغبة في اللعب الهجومي، مع التركيز في الدفاع والذي لا يقل أهمية عن الشق الهجومي خلال المباراة".

وتابع المدرب السويسري حديثه "تحدثت مع اللاعبين على أهمية بدء دور المجموعات بكل جدية، مع الوضع في الاعتبار أن هناك طرفا آخر وهو الفريق الغاني الذي يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه".

وواصل "علينا أن نستغل وجود المباراة على ملعبنا ووسط جماهيرنا، وأن نكون أذكياء في التعامل مع الفريق الغاني لتحقيق النتيجة التي نتطلع إليها".

وعن معلوماته عن ميدياما قال: "الحصول على معلومات عن الفرق بشكل عام في إفريقيا ليس متاحا في الأغلب مثل أوروبا".

واستدرك "حصلت على ثلاث مباريات لفريق ميدياما وتعرفت من خلالها على نقاط القوة والضعف للفريق".

وأتم كولر مؤتمره قائلا: "أتمنى أن يكون الفريق كاملا خلال التدريبات، ولكن الأهلي فريق كبير، ويشارك لاعبوه مع منتخبات وطنية، ورغم السفر وخوض مباريات إضافية، إلا أنني أثق في خبرات اللاعبين في التعامل مع هذا الأمر".

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