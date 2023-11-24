آس: تعليق جديد من وكيلة هالاند عن احتمالية انتقاله لـ ريال مدريد

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 15:42

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند

علقت رافائيلا بيمنتا وكيلة أعمال إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من جديد على تقارير احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وكانت بيمنتا قد قالت في 16 نوفمبر الماضي لموقع "ريليفو" الإسباني: "هالاند هو من يقرر مصيره دائما. سيفعل ما هو جيد له ولمانشستر سيتي. عندما سيكون هناك انفتاح لإجراء تغيير، سيحدث ذلك".

وأضافت "إذا حدث شيء ما في يوم من الأيام ، فسوف نتفق على كل خطوة مع النادي. الأمر يتعلق دائما بالاحترام".

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وتابعت "بالتأكيد يجب أن يكون الاحترام من جانب النادي واللاعب. ليس لدي شك في أن مان سيتي سيحترمه".

بينما علقت مرة أخرى عن انتقال المهاجم النرويجي إلى النادي الملكي لصحيفة "آس" الإسبانية قائلة: "يجب أن تسأل ريال مدريد فقط عن ذلك".

وادعى برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير في وقت سابق بأن هناك مفاوضات جارية ومتقدمة بين ريال مدريد وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مذيع البرنامج الشهير جوزيب بيدريرول: "لقد أخبروني بشيء جيد جدا عن تقدم مفاوضات ريال مدريد مع هالاند، لكن لا أستطيع الكشف عن معلومة أخرى".

وأنهى حديثه قائلا "آمل أن يخرج الشخص الذي أخبرني بتلك المعلومة، ويذيعها بنفسه، لأنه بالنسبة لي أمر مفاجئ وإيجابي جدا".

رد مانشستر سيتي

خرج فيران سوريانو المدير التنفيذي لمانشستر سيتي ليرد على تلك الأخبار عبر إذاعة "RAC" الإسبانية قائلا: "أعتقد أن هالاند يشعر بالسعادة هنا وسننظر إلى مستقبله لاحقا".

وشدد "هالاند يتمتع بأرقام استثنائية ليس فقط لأنه يسجل الأهداف، لكن لإنه تأقلم بشكل سريع مع النادي والمدينة، أعتقد إنه سيبقى هنا لعدة أعوام".

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت في وقتٍ سابق إلى وجود شرط جزائي يسمح برحيل هالاند إلى ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو وأن الشرط ساري لأندية خارج إنجلترا فقط.

لكن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي قد نفى ذلك بقوة وصرح سابقا: "هذا غير صحيح، ليس لديه شرط جزائي لـ ريال مدريد أو لأي فريق آخر، هذا غير صحيح".

ويحتل هالاند المهاجم النرويجي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ13 هدفا بعدما لعب 12 مباراة.

وإجمالا شارك هالاند في 18 مباراة في جميع المسابقات سجل فيهم 17 هدفا وصنع 4 آخرين هذا الموسم.

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