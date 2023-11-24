سبب غياب تين هاج عن التواجد مع مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

لن يكون بمقدور إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد قيادة فريقه من على خط الملعب في مباراته المقبلة ضد إيفرتون.

ويحل يونايتد بعد غد الأحد ضيفا على ملعب جوديسون بارك لملاقاة إيفرتون في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح موقع يونايتد الرسمي أن المدرب الهولندي لن يستطيع التواجد في المباراة من الملعب لإيقافه للقاء واحد عقب حصوله على ثلاثة إنذارات.

وحصل تين هاج على إنذارا ضد كل توتنام وأرسنال ولوتون تاون لاعتراضه على قرارات الحكام.

وبناء عليه تم إيقافه لمباراة واحدة.

ويحتل يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الإنجليزي برصيد 21 نقطة.

فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ19 وقبل الأخير بعد خصم 10 نقاط منه لاختراقه قواعد اللعب المالي النظيف.