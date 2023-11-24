مؤتمر أرتيتا عن موقف بن وايت وخيسوس من لقاء برينتفورد.. ورغبة تومياسو في الرحيل

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 14:14

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - ديفيد رايا

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال موقف بن واي وجابرييل خيسوس من مواجهة برينتفورد.

ويحل أرسنال غدا السبت ضيفا على برينتفورد في ملعب جريفين بارك في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث أرتيتا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "إن استطاع بن وايت التدرب اليوم فهو سيتواجد معنا ضد برينتفورد".

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وواصل "سنكتشف كل شيء خلال الـ24 ساعة المقبلة".

كما كشف أرتيتا عن بدء الحارس آرون رامسديل للمباراة بدلا من ديفيد رايا.

وتمنع لوائح الدوري الإنجليزي مشاركة اللاعب المعار ضد ناديه، وهو ما سيحرم رايا من اللعب ضد برينتفورد.

وكان أرسنال ضم رايا من برينتفورد معارا مع أحقية الشراء.

وعن جابرييل خيسوس مهاجم الفريق قال: "هو متاح، لقد لعب لـ96 دقيقة في مباراة تنافسية قوية واستقل رحلة طيران طويلة، يجب أن أقيم حالته أولا".

وبسؤاله عن تومياسو لاعب الفريق ورغبته في الرحيل أجاب "أريد حقا بقائه معنا فأنا أقدره كثيرا وهو محبوب ويحظى بالاحترام من جميع من هم في النادي، هو لديه ما يلزم لإحداث التأثير المطلوب على الفريق، هو معنا".

ويحتل أرسنال المركز الثالث في الترتيب بـ27 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول الثاني ونقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

أرسنال برينتفورد الدوري الإنجليزي
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