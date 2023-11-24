رقم قياسي يطارده صلاح وآخر يقترب منه في لقاء ليفربول ومانشستر سيتي

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 13:32

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدفه ضد برينتفورد

يحل ليفربول غدا السبت ضيفا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد لملاقاته في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، وفي تلك المباراة سيطارد محمد صلاح رقما قياسيا جديدا في مسيرته.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأوضح موقع ليفربول الرسمي أن صلاح حال تسجيله لهدف واحد فقط في المباراة فهو سيصل لهدفه رقم 150 في مسيرته في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح 148 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

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وحينها سيتعادل صلاح مع لاعب ليفربول السابق مايكل أوين ويصبح عاشر الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

أما ضد سيتي بشكل خاص فقد سجل صلاح ضدهم 11 هدفا في 18 مباراة خاضها أمامهم في كل المسابقات.

أيان راش أيقونة ليفربول هو أكثر من سجل أهدافا ضد سيتي بواقع 15 هدفا.

ويتصدر سيتي الترتيب بـ28 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقيه ليفربول وأرسنال.

مانشستر سيتي ليفربول صلاح الدوري الإنجليزي
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