رقم قياسي يطارده صلاح وآخر يقترب منه في لقاء ليفربول ومانشستر سيتي

يحل ليفربول غدا السبت ضيفا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد لملاقاته في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، وفي تلك المباراة سيطارد محمد صلاح رقما قياسيا جديدا في مسيرته.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأوضح موقع ليفربول الرسمي أن صلاح حال تسجيله لهدف واحد فقط في المباراة فهو سيصل لهدفه رقم 150 في مسيرته في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح 148 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

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وحينها سيتعادل صلاح مع لاعب ليفربول السابق مايكل أوين ويصبح عاشر الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

أما ضد سيتي بشكل خاص فقد سجل صلاح ضدهم 11 هدفا في 18 مباراة خاضها أمامهم في كل المسابقات.

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محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لليفربول في شباك برينتفورد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_برينتفورد pic.twitter.com/iGNpaRYk92 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023

أيان راش أيقونة ليفربول هو أكثر من سجل أهدافا ضد سيتي بواقع 15 هدفا.

ويتصدر سيتي الترتيب بـ28 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقيه ليفربول وأرسنال.