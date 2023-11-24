أزمة جديدة في يونايتد.. ديلي ميل: علاقة فاران وتين هاج انهارت

خلاف جديده شهدته أروقة مانشستر يونايتد وتلك المرة بين المدرب إريك تين هاج ولاعبه رافائيل فاران.

رافاييل فاران النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن علاقة تين هاج وفاران انهارت بعد اختلاف في وجهات النظر بينهما بعد استبعاد المدافع الفرنسي من الدربي ضد مانشستر سيتي.

ومنذ ذلك الوقت شارك فارات في ثلاث مباريات كبديل.

ويعتقد وفقا للتقرير أن فاران غير سعيد باختيار جوني إيفانز على حسابه ثم فيكتور ليندلوف ليجاور هاري ماجواير ضد لوتون تاون رغم إصابة إيفانز.

وأعرب بايرن ميونيخ عن اهتمامه بالتعاقد مع رافائيل فاران مقابل 25 مليون جنيه إسترليني لكن ليس من المرجح أن يتمكن الفريق الألماني من دفع راتب المدافع الفرنسي الأسبوعي البالغ 340 ألف جنيه إسترليني.

وأوضح التقرير أن هناك انقسام في غرفة ملابس يونايتد بسبب خلاف تين ها وجادون سانشو.

ويواجه يونايتد منافسه إيفرتون الأحد الماضي في ملعب جوديسون بارك في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.