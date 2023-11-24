مدرب أبو سليم: الزمالك لن يتأثر بغياب الثلاثي.. ولا أتوقع دعم ليبي كبير لنا

يؤمن شكري الخطوي المدير الفني لنادي أبو سليم الليبي أن الزمالك منافسه المقبل في الكونفدرالية لن يتأثر بغياب الثلاثي الموقوف من قبل مجلس إدارة النادي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي.

ويلتقي أبو سليم بالزمالك غدا السبت في ملعب برج العرب في أولى جولات دور المجموعات من الكونفدرالية.

وتحدث شكري الخطوي لقناة "إي تي سي" قائلا "الزمالك فريق كبير ويملك خبرات كبيرة في إفريقيا وسيحظى بدعم جماهيري كبير في المباراة".

وشدد "الزمالك لن يتأثر بغياب الثلاثي الموقوف لأنه فريق كبير والفرق الكبيرة لا تتأثر بغياب اللاعبين أو تقف على لاعب أو اثنين".

وعن هل يتوقع دعم جماهيري كبير لناديه من الجمهور الليبي المتواجد في مصر أجاب " لا أتوقع دعم جماهيري كبير لنادي أبو سليم لأننا لسنا صاحب قاعدة جماهيرية كبيرة فنحن ننافس في الدوري الليبي منذ أربع سنوات فقط".

وأتم شكري الخطوي حديثه "خضنا كل مبارياتنا خارج ملعبنا في الكونفدرالية ولكننا استطعنا التأهل لدور المجموعات".