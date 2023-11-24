مواعيد مباريات اليوم 24-11-2023 والقنوات الناقلة.. بيراميدز ومازيمبي النصر واتحاد جدة وسان جيرمان

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 10:42

كتب : FilGoal

بيراميدز

يشهد اليوم إقامة العديد من المباريات عقب نهاية فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري.

وفي دوري أبطال إفريقيا سيواجه بيراميدز منافسه مازيمبي في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقام المباراة في السادسة مساء وتنقل عبر قناة "بي إن سبورتس 6".

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فيما يلتقي شباب بلوزداد مع يانج أفريكانز ضمن منافسات المجموعة التي تضم الأهلي وميدياما.

وتقام المباراة في التاسعة مساء وتنقل عبر قناة "بي إن سبورتس 6".

وفي الدوري السعودي سيواجه الاتفاق منافسه اتحاد جدة في الخامسة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت إكسترا 1".

فيما يواجه النصر منافسه الأخدود في الثامنة مساء وتنقل المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

ويواجه باريس سان جيرمان منافسه موناكو في العاشرة مساء في الدوري الفرنسي.

وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

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النصر الدوري السعودي اتحاد جدة أبطال إفريقيا بيراميدز
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