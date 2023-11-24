تعليق من سولشاير على تحسن أداء ماجواير ومكتوميناي

علق أولي جونار سولشاير المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد على أداء ثنائي الفريق الحالي هاري ماجواير وسكوت مكتوميناي.

وتنهال الإشادة على ماجواير في الأسابيع الأخيرة بعدما قدم أداء قويا رفقة الفريق وعاد للتشكيل الأساسي.

وتحدث سولشاير لموقع " Nettavisen" النرويجي قائلا: "أعتقد أنه تعامل مع سحب شارة قيادة الفريق منه بشكل رائع، الأمر لم يكن سهلا".

وواصل "أنا أتواصل معه وليس لدي أي شيء أقوله عنه سوى أن أشيد به".

وتابع المدرب النرويجي حديثه "ليس من السهل ترك مانشستر يونايتد لأنك تعلم أن هناك تراجع في أي مكان ستذهب إليه، أنا سعيد جدا أن هاري أظهر نوع اللاعب الذي هو عليه والأسباب التي جعلته قائدا".

وعن مكتوميناي قال: "كنت أعرف أنه يمتلك الجودة اللازمة، أعتقد أن هما من تلك النوعية من اللاعبين الذين يحصلون على أموال مقابل جهودهم وهما من الأشخاص الذين تريد تواجدهم في فريقك".