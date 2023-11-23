أجويرو يكشف سبب حبه لليفربول وعدم انضمامه له

كشف سيرجيو أجويرو مهاجم وهداف مانشستر سيتي التاريخي عن سبب حبه لنادي ليفربول وهو صغيرا وعدم انضمامه للفريق.

سيرخيو أجويرو النادي : برشلونة

وتحدث أجويرو لموقع "ستيك" قائلا: "لقد اعتدت حب ليفربول عندما كنت صغيرا بسبب مايكل أوين".

وواصل "حتى حينما كنت ألعب على جهاز البلايستيشن كنت أحاول أن ألعب مثل أوين".

وأردف "خلال 10 سنوات لي مع مانشستر سيتي حظيت بمباريات رائعة ضد ليفربول حتى في النهاية كنا نقاتل سويا على لقب الدوري الإنجليزي".

وتابع المهاجم الأرجنتيني "لقد سجلت أهدافا مهمة لكنني لم أسجل هدفا في ملعب أنفيلد أبدا".

وسُئل أجويرو عن سبب عدم انضمامه إلى ليفربول قال: "لا أعرف، لقد قرأت أنهم لم يرغبوا في التقدم بعرض لي بسبب القيمة المادية خوفا من المخاطرة على لاعب صغير آنذاك".

وخلال 22 مباراة ضد ليفربول سجل أجويرو خمسة أهداف وصنع سبعة.