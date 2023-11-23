مران الأهلي – انتظام الدوليين استعدادا للقاء ميدياما في أبطال إفريقيا

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 19:34

كتب : حسام نور الدين

محمد عبد المنعم - الأهلي

انتظم اللاعبون الدوليون في مران الأهلي الذي أقيم اليوم الخميس استعدادا للقاء ميدياما في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه ميدياما السبت المقبل في استاد القاهرة في أولى جولات دوري الأبطال.

ويلعب الأهلي وميدياما في المجموعة الرابعة بجوار يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.

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وانتظم في المران كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومروان عطية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالمباراة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس الأربعاء، واستأنف الفريق مرانه اليوم، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة ميدياما.

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