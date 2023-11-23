مؤتمر السعيد: يجب أن نلعب على صدارة مجموعتنا في إفريقيا.. نريد بداية مثالية ضد مازيمبي

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 19:28

كتب : بسام أبو بكر

عبد الله السعيد - بيراميدز

حث عبد الله السعيد قائد بيراميدز فريقه على ضرورة البدء بشكل مثالي لمشواره في دوري أبطال إفريقيا ضد مازيمبي مطالبا بالفوز عليه.

ويواجه بيراميدز منافسه مازيمبي غدا الجمعة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب الدفاع الجوي.

ويلعب بيراميدز ومازيمبي في المجموعة الأولى بجوار كل من نواذيبو وماميلودي صنداونز.

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وتحدث عبد الله السعيد قائلا: "نلعب في مجموعة قوية للغاية في ظل تواجد صنداونز ونواذيبو ولكن هدفنا هو العبور من المجموعة واللعب على البطولة واللقب".

وواصل "يجب أن نحظى ببداية مثالية بالفوز على مازيمبي وحصد النقاط الثلاثة كاملة للعب على صدارة المجموعة".

وتابع "للأسف بدأنا الموسم بإصابات كثيرة أثرت على مستوى الفريق لكن مع توالي المباريات واكتمال الصفوف سنصبح أفضل".

وشدد السعيد "إذا حقق الفريق بطولة سيفتح أمامنا الطريق للفوز بكل البطولات التي نعمل من أجلها في كل الأوقات".

وأتم السعيد حديثه "سبق ولعبت كثيرا في دوري الأبطال وتوجت باللقب وهي الأقوى على الإطلاق في القارة ولكن لدينا العديد من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات ما سوف يساعدنا في الفترة المقبلة".

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