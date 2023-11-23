مؤتمر باتشيكو: نعاني من غيابات مؤثرة ضد مازيمبي.. ولكن المجموعة تعطيني أملا في الفوز بأبطال إفريقيا

قال جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز إن فريقه يعاني من غيابات مؤثرة في مواجهة مازيمبي.

ويواجه بيراميدز منافسه مازيمبي غدا الجمعة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب الدفاع الجوي.

ويلعب بيراميدز ومازيمبي في المجموعة الأولى بجوار كل من نواذيبو وماميلودي صنداونز.

وتحدث باتشيكو في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس قائلا: "يغيب عنا وليد الكرتي ومصطفى فتحي وإسلام عيسى وإبراهيم عادل وعلي جبر، ولم تتح لنا فرصة اللعب بشكل كامل".

واستدرك المدرب البرتغالي "لكنني دائما أحترم المجموعة وأثق في كل اللاعبين وقدرتهم على تعويض الغيابات والفوز على مازيمبي".

وعن المباراة قال: "بداية صعبة فمازيمبي فريق قوي له تاري كبير في إفريقيا ونحن نشارك لأول مرة في دوري الأبطال ونأمل في الوصول لأبعد نقطة والمنافسة على اللقب".

وأكمل "نسعى لتحقيق إنجازا رغم تواجدنا في مجموعة قوية تضم فريقين فازا باللقب من قبل هما صنداونز ومازيمبي".

وتابع "بيراميدز يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين والأسماء التي سبق لها لعب دوري الأبطال ولها الكثير من الخبرات، وعلى ثقة بأن كل اللاعبين لديهم القدرة على الفوز وسعيد بالروح المعنوية للمجموعة بالكامل".

وشدد باتشيكو "القوة التي نمتلكها والمجموعة تعطينا تركيزا وأملا كبيرا في الفوز باللقب رغم صعوبة المجموعة وما سيجعلنا نظهر بشكل أفضل هو الشغف لتحقيق شيئا كبيرا ولدينا فريق قوي قادر بطموحاته وأحلامه وأهدافه أن يصعد من دور المجموعات وينافس على اللقب في النهاية".

واختتم باتشيكو حديثه "سنخوض رحلات طيران بساعات طويلة ولكن في النهاية الملعب هو من يحسم الأمور ولن ننظر إلى المعوقات أمامنا".