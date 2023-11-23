مؤتمر باتشيكو: نعاني من غيابات مؤثرة ضد مازيمبي.. ولكن المجموعة تعطيني أملا في الفوز بأبطال إفريقيا

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 19:15

كتب : هاني العوضي

جايمي باتشيكو - مدرب بيراميدز

قال جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز إن فريقه يعاني من غيابات مؤثرة في مواجهة مازيمبي.

ويواجه بيراميدز منافسه مازيمبي غدا الجمعة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب الدفاع الجوي.

ويلعب بيراميدز ومازيمبي في المجموعة الأولى بجوار كل من نواذيبو وماميلودي صنداونز.

أخبار متعلقة:
مؤتمر لاعب مازيمبي: توديع الدوري الإفريقي لا يمثل أي ضغط علينا ضد بيراميدز.. كانت بطولة تحضيرية مؤتمر مدرب مازيمبي: قراري سبب توديع الدوري الإفريقي.. ولن ندافع ضد بيراميدز وداعا ملك النهائيات.. دي ماريا يعلن اعتزاله الدولي بعد كوبا أمريكا

وتحدث باتشيكو في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس قائلا: "يغيب عنا وليد الكرتي ومصطفى فتحي وإسلام عيسى وإبراهيم عادل وعلي جبر، ولم تتح لنا فرصة اللعب بشكل كامل".

واستدرك المدرب البرتغالي "لكنني دائما أحترم المجموعة وأثق في كل اللاعبين وقدرتهم على تعويض الغيابات والفوز على مازيمبي".

وعن المباراة قال: "بداية صعبة فمازيمبي فريق قوي له تاري كبير في إفريقيا ونحن نشارك لأول مرة في دوري الأبطال ونأمل في الوصول لأبعد نقطة والمنافسة على اللقب".

وأكمل "نسعى لتحقيق إنجازا رغم تواجدنا في مجموعة قوية تضم فريقين فازا باللقب من قبل هما صنداونز ومازيمبي".

وتابع "بيراميدز يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين والأسماء التي سبق لها لعب دوري الأبطال ولها الكثير من الخبرات، وعلى ثقة بأن كل اللاعبين لديهم القدرة على الفوز وسعيد بالروح المعنوية للمجموعة بالكامل".

وشدد باتشيكو "القوة التي نمتلكها والمجموعة تعطينا تركيزا وأملا كبيرا في الفوز باللقب رغم صعوبة المجموعة وما سيجعلنا نظهر بشكل أفضل هو الشغف لتحقيق شيئا كبيرا ولدينا فريق قوي قادر بطموحاته وأحلامه وأهدافه أن يصعد من دور المجموعات وينافس على اللقب في النهاية".

واختتم باتشيكو حديثه "سنخوض رحلات طيران بساعات طويلة ولكن في النهاية الملعب هو من يحسم الأمور ولن ننظر إلى المعوقات أمامنا".

باتشيكو مازيمبي أبطال إفريقيا بيراميدز
نرشح لكم
مران الأهلي – انتظام الدوليين استعدادا للقاء ميدياما في أبطال إفريقيا مؤتمر السعيد: يجب أن نلعب على صدارة مجموعتنا في إفريقيا.. نريد بداية مثالية ضد مازيمبي مؤتمر لاعب مازيمبي: توديع الدوري الإفريقي لا يمثل أي ضغط علينا ضد بيراميدز.. كانت بطولة تحضيرية مؤتمر مدرب مازيمبي: قراري سبب توديع الدوري الإفريقي.. ولن ندافع ضد بيراميدز قائمة بيراميدز – تواجد عبد الله السعيد ورمضان صبحي استعدادا للقاء مازيمبي كاف يحدد موعد تسليم القوائم النهائية لـ كأس أمم إفريقيا 2023 ذا أثليتك: وان بيساكا يتلقى عرضا للمشاركة في أمم إفريقيا كأس العالم للناشئين - السنغال تطالب باستبعاد فرنسا بسبب المادة 24
أخر الأخبار
Gaming – بينهم مبابي ورونالدو.. طرح أفضل 18 لاعبا في EA FC 24 في اللعبة 37 دقيقة | Gamers
سلة – إلى نهائي المرتبط.. سموحة يهزم سبورتنج وينتظر الاتحاد أو الأهلي 51 دقيقة | كرة سلة
كرة سلة - الاتحاد السكندري (16)-(12) الأهلي.. موقعة حسم نصف نهائي دوري المرتبط ساعة | كرة سلة
مران الأهلي – انتظام الدوليين استعدادا للقاء ميدياما في أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر السعيد: يجب أن نلعب على صدارة مجموعتنا في إفريقيا.. نريد بداية مثالية ضد مازيمبي ساعة | الكرة الإفريقية
في غياب الزمالك - الكشف عن مواعيد كأس السوبر المصري في الإمارات.. وأطراف نصف النهائي ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – بعد منافسة مع الأهلي والنور.. يد الزمالك يحسم صفقتين من الطيران ساعة | كرة يد
مؤتمر باتشيكو: نعاني من غيابات مؤثرة ضد مازيمبي.. ولكن المجموعة تعطيني أملا في الفوز بأبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر 4 تصفيات كأس العالم - فوز ليبيا بقيادة مدرب الزمالك السابق.. وجزر القمر تقلب الطاولة