مؤتمر لاعب مازيمبي: توديع الدوري الإفريقي لا يمثل أي ضغط علينا ضد بيراميدز.. كانت بطولة تحضيرية

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 19:05

كتب : بسام أبو بكر

جلودي ليكومزا - لاعب مازيمبي

يؤمن جلودي ليكومزا لاعب مازيمبي أن توديع فريقه لبطولة الدوري الإفريقي مبكرا ضد الترجي لن يمثل أي ضغط عليه أمام بيراميدز.

ويواجه بيراميدز منافسه مازيمبي غدا الجمعة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب الدفاع الجوي.

ويلعب بيراميدز ومازيمبي في المجموعة الأولى بجوار كل من نواذيبو وماميلودي صنداونز.

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وكان مازيمبي ودع البطولة بالخسارة من الترجي بثلاثة أهداف لهدف في مجموع المباراتين.

وتحدث لاعب مازيمبي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس قائلا: "لا يوجد مباراة سهلة في دوري الأبطال، ونعلم أننا في حاجة لبذل الكثير من الجهد خلال البطولة من أجل حصدها".

وتابع "نستعد للبطولة منذ فترة طويلة ونعمل بجهد من أجل تقديم أفضل ما لدينا وحصد اللقب وإسعاد جماهيرنا المتشوقة لحصد اللقب".

وأردف ليكومزا "سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، تساعدنا في استكمال مشوارنا بشكل قوي في البطولة".

وأتم لاعب مازيمبي حديثه "خروجنا مبكرا من دور بطولة الدوري الإفريقي، لا يمثل علينا أي ضغوطات في دوري الأبطال، لأنها كانت بطولة تحضيرية بالنسبة لنا قبل مشاركتنا في دوري الأبطال".

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