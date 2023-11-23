مؤتمر مدرب مازيمبي: قراري سبب توديع الدوري الإفريقي.. ولن ندافع ضد بيراميدز

كشف لامين نداي المدير الفني لمازيمبي سبب عدم مواصلة فريقه لمشواره في بطولة الدوري الإفريقي وتوديعه لها من الدور الأول وهو ربع النهائي.

وكان مازيمبي ودع البطولة بالخسارة من الترجي بثلاثة أهداف لهدف في مجموع المباراتين.

وتحدث نداي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس قائلا: "البطولة كانت تضم أفضل 8 أندية في القارة، وحرصت على تجربة العديد من اللاعبين به خاصة أن مسافات السفر كانت طويلة للغاية".

وواصل "كنت أتمنى إقامة البطولة في بلد واحد لديها الإمكانيات على تنظيم هذا الحدث، ولا يوجد فريق منها مشارك بالبطولة".

وعن مواجهة مازيمبي وبداية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا قال: "نبدأ دور المجموعات في دوري الأبطال، خارج أرضنا وفي مجموعة صعبة للغاية تضم صنداونز الذي حقق لقب الدوري الإفريقي مؤخرا، وبيراميدز وصيف الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري بآخر نسختين".

وتابع: "مسابقة دوري الأبطال، الأهم داخل القارة والجميع يهتم بها بشكل كبير، والبطولة تضم مجموعة مميزة من الأندية ويجب احترام الجميع".

وعن خروج فريقه، من بطولة الدوري الإفريقي، من الدور الأول، علق قائلا: "الملعب سيحدد المتأهل من دور المجموعات، ولا أستطيع التنبؤ بالمتأهل لأنني لست ساحرا، لكن المنافسة صعبة للغاية بالبطولة".

وشدد "لم نأت إلى مصر للدفاع أمام بيراميدز، وجئنا للعلب بأسلوبنا، ونعلم أن المنافس يمتلك قدرات هجومية كبيرة للغاية".

وأضاف "هدفنا الوصول لأبعد نقطة في دوري الأبطال، لكن علينا أولا التركيز لتخطي دور المجموعات، ثم استكمال المشوار نحو اللقب".

واختتم مدرب مازيمبي حديثه قائلا: "دائما أقول للاعبي فريقي إن كل لاعب منهم مهم بالنسبة للفريق وكل فرد يكمل الآخر داخل الفريق، وتفوقنا على بيراميدز من عامين في الكونفدرالية لا يعني أننا المرشح للفوز غدا، خاصة أن بيراميدز اختلف حاليا عن العامين الماضيين، الدليل على ذلك امتلاكهم حاليا لاعب بقدرات كبيرة مثل فيستون ماييلي".

ويواجه بيراميدز منافسه مازيمبي غدا الجمعة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب الدفاع الجوي.

ويلعب بيراميدز ومازيمبي في المجموعة الأولى بجوار كل من نواذيبو وماميلودي صنداونز.