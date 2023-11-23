قائمة بيراميدز – تواجد عبد الله السعيد ورمضان صبحي استعدادا للقاء مازيمبي

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه المستدعاة للقاء مازيمبي في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه بيراميدز منافسه مازيمبي غدا الجمعة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب الدفاع الجوي.

ويلعب بيراميدز ومازيمبي في المجموعة الأولى بجوار كل من نواذيبو وماميلودي صنداونز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- شريف إكرامي- أحمد ميهوب

في الدفاع: محمود مرعي- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد حمدي- محمد الشيبي- كريم حافظ- أحمد فتحي

في الوسط: بلاتي توريه- أحمد توفيق- رمضان صبحي- مهند لاشين- محمد رضا "بوبو"- عبد الله السعيد- سيف جعفر- يوسف أسامة

في الهجوم: فيستون ماييلي- دودو الجباس- فخري لاكاي