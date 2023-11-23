رومانو: أرسنال قرر تفعيل بند ضم ديفيد رايا نهائيا

قرر أرسنال تفعيل بند ضم حارسه ديفيد رايا والمعار إليه من برينتفورد.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن أرسنال سوف يفعل بند شراء رايا نهائيا في عام 2024 مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح رومانو أن ديفيد رايا وقع بالفعل عقدا طويل الأمد مع أرسنال يتم تفعيله بمجرد ضمه نهائيا.

وأشار رومانو إلى أن برينتفورد وافق على تلك الخطوة في بيع حارسه نظرا لطلب أرسنال لعدم الدخول في أزمة تتعلق باللعب المالي النظيف.

وكان أرسنال ضم رايا معارا لموسم مع أحقية شراء.

الحارس البالغ من العمر 27 عاما ظهر خلال الموسمين الماضيين بمستوى مميز مع فريقه برينتفورد.

وفاز مع منتخب إسبانيا بلقب كأس دوري الأمم الأوروبية.

وخلال الموسم الجاري مع أرسنال خاض 12 مباراة استقبل خلالهم تسعة أهداف وحافظ على نظافة شباكه ست مرات.

ويستعد أرسنال لملاقاة برينتفورد السبت المقبل في ملعب جريفين بارك في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول الثاني ونقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.