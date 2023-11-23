تين هاج: لاعبو يونايتد يشعرون بالراحة في اللعب خارج أولد ترافورد

يرى مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاج أن فريقه يتعامل جيدا مع المباريات الخارجية بعيدا عن ملعب أولد ترافورد.

ويستعد يونايتد لخوض 3 مباريات متتالية خارج أرضه في مختلف المسابقات، يبدأها يوم الأحد بزيارة إيفرتون في الدوري الإنجليزي، قبل السفر لملاقاة جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا، والعودة لإنجلترا لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كل المباريات مهمة للغاية، وسجلنا خارج ملعبنا هذا الموسم حتى الآن جيد للغاية".

وأضاف المدرب الهولندي "يمكننا أن نتحلى بالثقة والإيمان القوي في هذه المباريات".

وفاز يونايتد في 3 مباريات متتالية خارج أولد ترافورد، ضد بيرنلي وشيفيلد يونايتد وفولام.

وواصل "يمكنك أن ترى أن هذا الفريق يتمتع بشخصية اللعب خارج أولد ترافورد".

وأتم مدرب أياكس السابق "نحن نجيد التعامل مع ذلك الوضع. أشعر بالراحة خارج ملعبنا".

ويبدأ يونايتد رحلة المباريات الخارجية يوم الأحد المقبل على ملعب جوديسون بارك ضد إيفرتون الذي تقهقر لمراكز الهبوط بعد خضم 10 نقاط من رصيده.

فقد أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الجمعة الماضي خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة.

video:1