دي ليخت: أتمنى أن أعود قبل نهاية العام

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 16:09

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت - بايرن ميونيخ ضد إنتر

يأمل ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ العودة لصفوف ناديه قبل نهاية العام الجاري، في ظل معاناته مع الإصابة.

وأصيب دي ليخت في ركبته خلال المباراة التي ودع فيها بايرن ميونيخ كأس ألمانيا من دور الـ32 في مفاجأة كبرى بالخسارة من ساربروكن أحد فرق الدرجة الثالثة مطلع هذا الشهر.

وقال دي ليخت في تصريح مقتضب لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "هل سألعب مرة أخرى هذا العام؟ أتمنى أن ألحق بالمباراة الأخيرة في 2023".

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بايرن سيلعب مباراته الأخيرة في 2023 ضد فولفسبورج ضمن الجولة 16 من الدوري الألماني، قبل بداية العطلة الشتوية.

ويعود الفريق البافاري لخوض المباريات يوم 12 يناير حين يواجه هوفنهايم ضمن الجولة 17.

حين أصيب دي ليخت كشفت الفحوصات التي خضع لها إصابته بالتواء في الرباط الداخلي لركبته اليمنى.

وكان من المتوقع أن يغيب الهولندي عن الملاعب لمدة 4-6 أسابيع، حسب التقارير.

قبل المباراة الأخيرة هذا العام، سيلعب بايرن 6 مباريات بدون الدولي الهولندي.

4 مباريات منها في الدوري الألماني و2 في دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ ماتياس دي ليخت
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