ضربة لـ نيجيريا قبل أمم إفريقيا 2023.. نوتينجهام يعلن إصابة تايو أونيي وغيابه عدة أشهر

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 14:00

كتب : FilGoal

تايو أونيي - نوتنجهام وليفربول

أعلن ستيف كوبر المدير الفني لـ نوتينجهام فورست الإنجليزي إصابة تايو أونيي مهاجم نيجيريا والفريق وغيابه عدة أشهر.

وأصيب الدولي النيجيري في الفخذ خلال التوقف الدولي الجاري مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

ويعد غيابه ضربة قوية للنسور الخضر حال غاب عن أمم إفريقيا 2023 المقبلة.

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وقال كوبر في المؤتمر الصحفي: "هذه أنباء سيئة، سيجري عملية وسيغيب عدة أشهر، سنسانده وسنحاول أن يعود في أسرع وقت ممكن ليكون لائقا كما كان، ولن هذا موقف مؤسف وضربة له".

وتابع "أصبح لاعبا مهما لنا بفضل الأهداف التي سجلها والتي سيسجلها، نشعر بالإحباط لأنه شخص ولاعب محترف، والتعرض لهذه الإصابة أمر قاسي".

وأتم عن موعد العودة قائلا: "سنراه بالتأكيد هذا الموسم مجددا، لكن هذه جراحة في الفخذ وستأخذ وقتا".

المهاجم البالغ 26 عاما خاض الموسم الجاري 10 مباريات سجل 4 وصنع 2 في الدوري الإنجليزي.

وتعرض أونيي للإصابة في الشوط الثاني أمام ليسوتو في بداية مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب نيجيريا في بداية مشواره مع كل من ليسوتو وزيمبابوي بنتيجة 1-1.

الدوري الإنجليزي نيجيريا أمم إفريقيا نوتنجهام فورست تصفيات كأس العالم 2026
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