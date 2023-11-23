بعد الفشل في التأهل ليورو 2024.. إقالة مدرب أيرلندا

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 11:08

كتب : FilGoal

كيليان مبابي ضد أيرلندا

أعلن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم إقالة ستيفن كيني مدرب المنتخب بعد فشله في قيادة الفريق للتأهل إلى نهائيات يوور 2024.

منتخب أيرلندا احتل المركز الرابع في مجموعته برصيد 6 نقاط، وترك التأهل لنظيره الفرنسي المتصدر ووصيفه الهولندي.

وأفاد الاتحاد الأيرلندي في بيان: "بعد اجتماع مجلس الإدارة، يمكننا أن نؤكد أن ستيفن كيني لن يستمر في منصبه كمدير للمنتخب الوطني".

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وأضاف البيان "يود مجلس الإدارة وجميع العاملين في الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم أن يتقدموا بخالص الشكر لستيفن ومساعديه على عملهم الجاد واحترافيتهم وتفانيهم تجاه الفريق والجماهير وكرة القدم الأيرلندية".

وأتم البيان "نتمنى لستيفن كل النجاح في المستقبل".

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فيما قال كيني في بيان: "أنا فخور للغاية بالعمل كمدرب لمنتخب أيرلندا، وكان شرفا كبيرا لي أن أتولى تدريب منتخب بلادي".

كيني يقود منتخب أيرلندا منذ أبريل 2022.

وحقق كين 6 انتصارات فقط في 29 مباراة.

يذكر أن أيرلندا غابت عن نسخة يورو 2020 أيضا.

أيرلندا يورو 2024 ستيفن كيني
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