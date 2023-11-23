حجازي على رأس قائمة اتحاد جدة الأولية لكأس العالم للأندية

قدم نادي اتحاد جدة قائمته الأولية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تضم 35 لاعبا، وتواجد فيها اسم أحمد حجازي، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.

حجازي العائد من إصابة قطع في الرباط الصليبي عاد لتدريبات فريقه الجماعية بعد غياب دام 7 أشهر.

وأوضح التقرير أن القائمة تضم 10 أجانب بينهم حجازي الذي لم يلعب أي مباراة منذ مايو الماضي.

وأضاف التقرير أن مارسيلو جاياردو مدرب الفريق الجديد يراقب موقف حجازي عن كثب.

حجازي سيكون تحت المراقبة والرصد خلال تدريبات الفريق، تمهيداً لاتخاذه القرار النهائي بشأن تواجده في القائمة النهائية للفريق في كأس العالم للأندية، أو رفع اسمه منها في حال عدم جاهزيته بنسبة 100%.

وأفاد التقرير بأن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو يحرص على إمكانية مشاركة النجم المصري في مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب الفريق ضد أجمك الأوزبكي أولاً ثم أمام سباهان الإيراني، وبعدها ستتضح الرؤية بشكل كامل حول جاهزية اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة كأس العالم للأندية، ومن بينهم أحمد حجازي الذي يحق له المشاركة في دوري أبطال آسيا هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة.

وضمت القائمة الأولية لنادي الاتحاد 10 محترفين وهم: البرازيلي مارسيلو جروهي حارس المرمى، المصري أحمد حجازي، البرازيليون فيليبي، إيجور كورنادو وفابينيو، البرتغالي جوتا، الفرنسي نجولو كانتي، البرازيلي رومارينيو، المغربي عبدالرزاق حمد الله، بالإضافة إلى قائد الفريق النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

ومن المقرر أن تضطر إدارة اتحاد جدة لتقليص هذا القائمة من اللاعبين إلى 23 لاعباً، وهي القائمة النهائية المسموح بها في البطولة رسمياً.

علماً بأن الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية لجميع الفرق المشاركة سيكون يوم 4 ديسمبر المقبل، بحسب التقرير.

إلى ذلك، كشف أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة سر تمسك ناديه بأحمد حجازي قائد الفريق طوال فترة غيابه بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال الحائلي في تصريحات لقناة MBC أكشن: "سر التمسك بأحمد حجازي رغم الإصابة بقطع في الرباط الصليبي؟ إنه لاعب رائع بالإضافة إلى أنه قائد للفريق، كما أن فترة غيابه لم تكن طويلة بالنسبة لنا".

وأضاف "في بداية فترة الانتقالات الصيفية تحدث معنا حجازي وباقي المحترفين بشفافية عن ترحيبهم بالرحيل في حالة انضمام بديل من الأسماء العالمية".

وتابع "طلب الجماهير ببديل لحجازي بسبب إصابته؟ لم يكن لدينا الميزانية المطلوبة، ولم يساعدنا برنامج استقطاب اللاعبين في ضم بديل عالمي، مثل الهولندي فيرجيل فان دايك أو البرازيلي ماركينيوس، لم نكن لنمانع ذلك، وأعتقد أن حجازي نفسه لم يكن ليمانع ذلك في حالة انضمام مثل هذه الأسماء".

حجازي جاهز

وتأكدت جاهزية حجازي لخوض المباريات بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن حجازي أصبح جاهزا لخوض مواجهتي الفريق المقبلتين في دوري أبطال آسيا، أمام أجمك الأوزبكي يوم الاثنين المقبل، وسباهان أصفهان الإيراني يوم الاثنين التالي.

وأفاد التقرير بأن قرار مشاركة حجازي في المباراتين أصبح بيد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الفريق الجديد.

جاياردو أشرف يوم الاثنين على أول تدريبات اتحاد جدة في مقر النادي بعد تعيينه خلفا لنونو سانتو المقال.

ولن يتمكن أحمد حجازي قائد اتحاد جدة من المشاركة مع الفريق قبل كأس العالم للأندية سوى في هاتين المباراتين فقط.

ويحق لحجازي خوض مباراتي دوري أبطال آسيا بسبب تسجيله في قائمة الفريق في البطولة.

لكنه لن يتمكن من خوض مباريات الدوري السعودي حتى يناير المقبل بسبب عدم تسجيله في قائمة الفريق بالدوري السعودي.

وهناك 6 مباريات في 19 يوما تنتظر مارسيلو جاياردو مع اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي المحتملة في كأس العالم للأندية (التفاصيل).

فقد أعلن نادي اتحاد جدة السعودي يوم السبت تعيين الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مديرا فنيا للفريق.

ويتولى جاياردو مهمة تدريب النمور خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري والسوبر السعودي.

وقال جاياردو للصحفيين قبل السفر قائلا: "تدريب اتحاد جدة؟ إنه قرار شخصي للغاية، لقد شجعوني بمشروع متطور رائع".

وستكون تلك التجربة الثالثة للأرجنتيني بعدما درّب من قبل ناسيونال الأوروجوياني وريفر بليت الأرجنتيني.

وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.

وعلى المستوى الشخصي حصد جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لـ 3 سنوات متتالية، 2018 و2019 و2020.

وأصبح جاياردو صاحب خامس أطول مسيرة تدريبية في الملاعب الأرجنتينية، بعد فيكتوريو سبينيتو الذي درب فيليز سارسفيلد لمدة 14 عاما، وبابلو فيكو الذي قاد براون دي أدروجي 13 عاما، وخوسيه ماريا مينيا 12 عاما في ريفر بليت وجرييمو ستابيلي 9 سنوات في راسينج.

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