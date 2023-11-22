استعدادا لمجموعات أبطال إفريقيا.. وصول بعثة ميدياما إلى القاهرة لمواجهة الأهلي

وصل فريق ميدياما الغاني إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل في افتتاح مشوار بطل إفريقيا لرحلة الدفاع عن لقبه بمرحلة المجموعات على استاد السلام.

وسبق أن صرّح أوجستين إيفانز المدير الفني لفريق ميدياما الغاني عبر إذاعة أكوما إف أم الغانية: "نستهدف تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي".

وتحدث إيفانز بثقة قائلا: "أنا واثق من أننا لن نخسر أمام الأهلي في مصر".

وشدد مدرب ميدياما "لا شيء يمكن أن يهدد ثقتي بالتأهل لربع النهائي".

وكشف الأهلي في وقت سابق حصوله على الموافقات الأمنية لحضور 15 ألف مشجع للمباراة.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة للبطولة بجانب كل من ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

وغادرت بعثة ميدياما الغاني متجهة إلى القاهرة عصر اليوم الأربعاء.