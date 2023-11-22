معلول وتسعة مصريين ضمن قائمة المرشحين لجوائز Joy Awards بموسم الرياض

كشفت منصة Joy Awards عن قائمة المرشحين للجوائز التي سيتم تسليمها في يناير 2024 عن العام الجاري.

وشهدت فئة الرياضة تواجد علي معلول لاعب الأهلي بالإضافة لتسعة مصريين بالرجال والسيدات.

ويتم التصويت عبر Joy Awards على الهواتف المحمولة، ويكون التصويت لفئات التمثيل والغناء والرياضة وغيرها للحصول على جائزة صناع الترفيه 2024 والذي سيقام ضمن موسم الرياض في السعودية.

وتواجد ثلاثة لاعبين من كرة القدم وهم ثلاثي الأهلي محمد الشناوي وعلي معلول ومحمود كهربا.

بينما الثنائي الآخر المرشح من مصر في فئة الرجال، هم علي فرج لاعب وادي دجلة وبطل الاسكواش وزياد السيسي بطل السلاح.

معلول ورباعي مصري ضمن قائمة المرشحين عن فئة الرياضة للرجال بحفل صناع الترفيه Joy Awards 2024 ضمن موسم الرياض في السعودية:

- محمد الشناوي

- علي معلول

- محمود كهربا

- علي فرج (اسكواش)

- زياد السيسي (السلاح)

أما على مستوى السيدات فتواجدت ثريا محمد لاعبة الأهلي لكرة السلة الوحيدة من الألعاب الجماعية، بينما أربع مصريات من الرياضات الفردية.

وتواجدت كل من نور الشربيني بطلة الاسكواش وسارة سمير لاعبة رفع الأثقال وسمر حمزة بطلة المصارعة وهالة الجوهري بطلة الرماية.

وجاءت قائمة الخمس مصريات ضمن المرشحات عن فئة الرياضة للسيدات بحفل صناع الترفيه Joy Awards 2024 ضمن موسم الرياض في السعودية:

- ثريا محمد (كرة سلة)

- نور الشربيني (اسكواش)

- سارة سمير (رفع أثقال)

- سمر حمزة (مصارعة)

- هالة الجوهري (رماية)

وتعتبر التونسية أنس جابر لاعبة التنس أبرز اللاعبات المنافسات في فئة السيدات بعيدا عن اللاعبات المصريات.