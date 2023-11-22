إقصاء بارنسلي من كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب مشاركة غير قانونية للاعبه

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 20:33

كتب : FilGoal

فريق بارنسلي

تم إقصاء بارنسلي من كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب إشراك لاعب بصورة غير قانونية في مباراة الإعادة بالدور الأول أمام هورشام.

وبذلك يلعب هورشام أحد فرق الدرجة السابعة ضد ساتون يونايتد في الدور الثاني من كأس الاتحاد.

وكان بارنسلي قد تغلب بثلاثة أهداف دون مقابل على هورشام في مباراة الإعادة بعد أن انتهت المباراة الأولى بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

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وكتب بارنسلي في بيان عبر موقعه الرسمي: "نود أن نعتذر إلى جماهيرنا ولاعبينا وطاقمنا الفني عن هذا الخطأ المؤسف".

ولم يعلن بارنسلي اسم اللاعب، لكن قواعد اتحاد كرة القدم الإنجليزي تنص على أن اللاعبين المؤهلين للمشاركة في المباراة الأولى هم فقط الذين يمكنهم المشاركة في مباراة الإعادة.

وكان إيدن مارش المعار لفريق مدينة يورك عندما أقيمت المباراة الأولى في 3 نوفمبر، قد تم استدعائه بعد ثلاثة أيام ثم بدأ في مباراة الإعادة في وست ساسكس في 14 نوفمبر.

وأضاف بيان بارنسلي "هذا الخطأ رغم أنه غير مقصود أقل بكثير من المعايير العالية التي وضعناها في هذا النادي وهو ببساطة ليس ما تستحقه".

وتابع "أجرينا بالفعل تحقيقا داخليا كاملا ووضعنا بعد ذلك ضمانات لعدم حدوث ذلك مرة أخرى أبدا".

وأعلن بارنسلي قبوله للقرار وعدم الاستئناف عليه.

كأس الاتحاد الإنجليزي بارنسلي
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