مدرب ميدياما: أثق أننا لن نخسر أمام الأهلي.. وهدفنا التأهل لربع النهائي

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

أوجستين إيفانز - ميدياما الغاني

أعرب أوجستين إيفانز المدير الفني لفريق ميدياما الغاني عن ثقته في عدم الخسارة أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل ميدياما ضيفا على الأهلي باستاد السلام يوم السبت المقبل في الجولة الافتتاحية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال أوجستين إيفانز المدير الفني لفريق ميدياما الغاني عبر إذاعة أكوما إف أم الغانية: "نستهدف تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي".

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وتحدث إيفانز بثقة قائلا: "أنا واثق من أننا لن نخسر أمام الأهلي في مصر".

وتابع "أقوم بإعداد اللاعبين جيدا من أجل ضمان عودتنا إلى الوطن بنتيجة إيجابية، ولدي إيمان راسخ بأننا سنتأهل لربع النهائي".

وشدد مدرب ميدياما "لا شيء يمكن أن يهدد ثقتي بالتأهل لربع النهائي".

واختتم مدرب ميدياما تصريحاته "هذه منافسة بنظام الدوري وليست مثل نظام إقصائي بخروج المغلوب، وأسعى للحفاظ على نظافة شباكي للتأكد من عدم الخسارة".

وكشف الأهلي في وقت سابق حصوله على الموافقات الأمنية لحضور 15 ألف مشجع للمباراة.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة للبطولة بجانب كل من ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

وغادرت بعثة ميدياما الغاني متجهة إلى القاهرة عصر اليوم الأربعاء.

ميدياما دوري أبطال إفريقيا
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