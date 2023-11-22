كأس العالم للناشئين - فرنسا تطيح بـ السنغال بركلات الترجيح
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 16:30
كتب : FilGoal
أطاح منتخب فرنسا بنظيره السنغالي من ثمن نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.
وفاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بركلات الترجيح 5-3.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.
وحجز منتخب فرنسا مقعدا في ربع نهائي البطولة المقامة في أندونيسيا.
وانضم منتخب فرنسا لكل من: مالي والمغرب وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وأوزبكستان والبرازيل.
وتأتي مباريات ربع نهائي كأس العالم للناشئين كالتالي:
أوزبكستان × فرنسا
مالي × المغرب
البرازيل × الأرجنتين
إسبانيا × ألمانيا
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