كأس العالم للناشئين - فرنسا تطيح بـ السنغال بركلات الترجيح

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 16:30

كتب : FilGoal

منتخب فرنسا للناشئين

أطاح منتخب فرنسا بنظيره السنغالي من ثمن نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

وفاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بركلات الترجيح 5-3.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للناشئين - أوزبكستان تطيح بـ إنجلترا من ثمن النهائي بيراميدز يعلن غياب وليد الكرتي عن مواجهة مازيمبي جلادباخ يستعيد مدافعه المصاب بالسرطان سواريز: لم أتخيل العودة لمنتخب أوروجواي

وحجز منتخب فرنسا مقعدا في ربع نهائي البطولة المقامة في أندونيسيا.

وانضم منتخب فرنسا لكل من: مالي والمغرب وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وأوزبكستان والبرازيل.

وتأتي مباريات ربع نهائي كأس العالم للناشئين كالتالي:

أوزبكستان × فرنسا

مالي × المغرب

البرازيل × الأرجنتين

إسبانيا × ألمانيا

منتخب السنغال للشباب منتخب فرنسا للشباب كأس العالم للناشئين
نرشح لكم
بيراميدز يعلن غياب وليد الكرتي عن مواجهة مازيمبي ماذا فعل منافسو مصر في أمم إفريقيا بالتوقف الأخير قبل البطولة تصفيات كأس العالم - المغرب ينطلق بثنائية في شباك تنزانيا بقيادة مدرب الزمالك السابق.. ليبيا تفرض التعادل على الكاميرون وتشعل صراع الصدارة تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا منافس مصر في أمم إفريقيا - كاب فيردي تهزم إسواتيني بثنائية مجموعة مصر - بلاتي توريه يقود بوركينا للفوز على إثيوبيا بثلاثية عودة درامية في الـ+94.. المغرب يهزم إيران بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي مونديال الناشئين
أخر الأخبار
كأس العالم للناشئين - فرنسا تطيح بـ السنغال بركلات الترجيح 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
Gaming - سوني تعلن 14 لعبة مجانية جديدة لـ PS plus ساعة | Gamers
كأس العالم للناشئين - أوزبكستان تطيح بـ إنجلترا من ثمن النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
بيراميدز يعلن غياب وليد الكرتي عن مواجهة مازيمبي 2 ساعة | الكرة المصرية
جلادباخ يستعيد مدافعه المصاب بالسرطان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سواريز: لم أتخيل العودة لمنتخب أوروجواي 2 ساعة | أمريكا
خدمة في الجول - حافلات مجانية لجماهير الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري 3 ساعة | كرة سلة
منظمة مكافحة المنشطات تعلن موعد حظر الترامادول 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي 4 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر