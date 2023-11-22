رئيس اتحاد الطائرة: لم نجامل أحدا في أزمة ثنائي الأهلي والزمالك

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 12:54

كتب : FilGoal

مريم مصطفى ودعاء محمد الأهلي والزمالك كرة طائرة

شدد ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على أن الاتحاد لم يجامل أحدا خلال أزمة الثنائي مريم مصطفى ودعاء محمد.

الاتحاد المصري للكرة الطائرة قرر في أكتوبر من العام الماضي إيقاف اللاعبتين لمدة أربعة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل منهما. (طالع التفاصيل)

وانتقلت مريم مصطفى من الأهلي إلى الزمالك الذي رحلت عنه دعاء محمد إلى صفوف غريمه التقليدي.

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وقال قمر عبر أون تايم سبورتس: "اتحاد الكرة لم يجامل أحدا في أزمة مريم مصطفى مع الأهلي وكذلك دعاء محمد مع الزمالك".

وأوضح "قررنا معاقبة اللاعبتان مع الرجوع لرغبتهما بانتقال مريم مصطفى إلى الزمالك وكذلك دعاء محمد إلى الأهلي"

وتابع "بحثت عن مصلحة منتخب مصر بالاستفادة من مريم مصطفى ودعاء محمد لأن كل منهما كان من الصعب عودته إلى فريقه السابق".

وواصل "تواصلت مع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الذي منحني حق التصرف لأنه شأن داخلي ومن هنا اتخذنا القرار".

وأكمل "أزمة مريم مصطفى مع الأهلي مستمرة ولكن أزمة دعاء محمد مع الزمالك انتهت تماما".

وأوضح "تعاملنا بحزم في اختفاء عقدي أحمد سعيد ومحمد عادل. فتح الباب للأندية للتعاقد مع اللاعبين الأجانب لم يضر المنتخب المصري بل ساهم في رفع مستوى اللاعب المصري"

"كرة الطائرة مختلفة عن كرة اليد لوجود 12 دولة مسيطرة على الرياضة عالميا. أنا لا أنتمي إلى ناد وأقف على الحياد بين الجميع. واجهنا بعض التحفظات من الأندية في بداية خطتنا لتطوير منظومة الكرة الطائرة ولكننا نسير في الطريق الصحيح".

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