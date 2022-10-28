في الجول يكشف قرار اتحاد الطائرة بشأن عقوبتي مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإقرار ملزم

اتخذ الاتحاد المصري للكرة الطائرة قراره بشأن العقوبة الموقعة على الثنائي مريم مصطفى ودعاء محمد.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة قرر إيقاف اللاعبتين لمدة أربعة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل منهما.

وبعد فترة الإيقاف يحق لكل لاعبة الانضمام إلى النادي الذي ترغب في الالتحاق به.

ومن المقرر أن تنتقل مريم مصطفى لاعبة الأهلي إلى الزمالك، بينما تنضم دعاء محمد إلى صفوف الأهلي.

وأبلغ اتحاد الطائرة الثنائي بضرورة التوقيع على إقرار يلزم كل منهما بوجوب تنفيذ الأحكام القضائية بعد فترة الإيقاف.

وبذلك إذا حكم القضاء بعدم ثبوت تزوير في عقود الثنائي، تلزم كل لاعبة بدفع المطلوب منها، أي أن مريم مصطفى ستكون ملزمة بدفع 3 ملايين جنيه لصالح الأهلي كشرط جزائي، كما تدفع دعاء محمد المستحقات المطلوبة من الزمالك.

وفي حال ثبت تزوير عقد أي منهما، تنتقل اللاعبة بصورة طبيعية مع إمكانية التقدم بطلب تعويض من النادي.

ماذا حدث؟

حسبما علم FilGoal.com فإن مريم مصطفى جددت تعاقدها مع الأهلي لأربع سنوات بعد نهاية العقد السابق.

ولكن بعدها أرادت مريم الرحيل والانتقال للزمالك وطلبت فسخ التعاقد ولم تنتظم في مران الأهلي.

وقدم الأهلي شكوى للجنة الأولمبية المصرية واتحاد الطائرة ضد لاعبته.

وطعنت اللاعبة بالتزوير على العقد الموقع مع الأهلي موضحة أن ذلك لم يشمل شرطا جزائيا كما يدعي الأهلي.

أما فيما يتعلق بدعاء فهي عادت من إصابة في الرباط الصليبي ولم تشارك مع الزمالك خلال الموسم الماضي كما أنها لم تحصل على مستحقاتها.

لذا قامت دعاء بفسخ التعاقد من طرف واحد ووقعت على عقود انضمامها للأهلي.

وقدم الأهلي والزمالك عقودهما مع اللاعبتين لاتحاد الكرة الطائرة ليفصل في الأزمة.

وطعنت دعاء محمد بالتزوير على العقد الذي قدمه الزمالك.