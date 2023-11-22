ماذا فعل منافسو مصر في أمم إفريقيا بالتوقف الأخير قبل البطولة

قبل أسابيع تعرف منتخب مصر على منافسيه في كأس أمم إفريقيا 2023، وبدأ في مراقبة 3 منتخبات ينتظر مواجهتها في كوت ديفوار يناير المقبل.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

فترة التوقف الدولي في نوفمبر كانت الأخيرة في عام 2023، ولعبت كل المنتخبات فيها تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعرض FilGoal.com نتائج منافسي مصر خلال توقف نوفمبر.

غانا

لعب منتخب غانا مباراة الجولة الأولى من تصفيات المونديال أمام مدغشقر في كوماسي يوم الجمعة.

وأفلت منتخب غانا بالنقاط الـ3 بفضل هدف إيناكي ويليامز في الدقيقة 96.

ثم حل ضيفا على منتخب جزر القمر يوم الثلاثاء لكنه خسر بهدف، ليستقر في المركز الرابع بمجموعته برصيد 3 نقاط.

موزمبيق

سافر منتخب موزمبيق لملاقاة منافسه البتسواني يوم الخميس وانتصر عليه بنتيجة 3-2.

ثم استقبل منتخب الجزائر على أرضه يوم الأحد لكنه خسر بثنائية نظيفة.

ويحتل المنتخب الموزمبيقي المركز الخامس في مجموعته برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد بتسوانا وغينيا وأوغندا، خلف منتخب الجزائر صاحب العلامة الكاملة.

كاب فيردي

اسنقبل منتخب كاب فيردي نظيره الأنجولي يوم الخميس في انطلاق التصفيات وتعادل معه بلا أهداف.

ثم انتصر على إسواتيني يوم الثلاثاء بثنائية نظيفة.

ويتواجد منتخب كاب فيردي في وصافة مجموعته برصيد 4 نقاط، مثل المنتخب الكاميروني المتصدر بفارق الأهداف.

مصر

ونجح المنتخب المصري في الفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة في استاد القاهرة يوم الخميس.

قبل أن يفوز خارج أرضه على سيراليون بثنائية دون مقابل يوم الأحد.

ويتصدر الفراعنة المجموعة بست نقاط من مباراتين.

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وتنطلق بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير القادم.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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