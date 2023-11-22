ماذا فعل منافسو مصر في أمم إفريقيا بالتوقف الأخير قبل البطولة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 10:59

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا 2023

قبل أسابيع تعرف منتخب مصر على منافسيه في كأس أمم إفريقيا 2023، وبدأ في مراقبة 3 منتخبات ينتظر مواجهتها في كوت ديفوار يناير المقبل.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

فترة التوقف الدولي في نوفمبر كانت الأخيرة في عام 2023، ولعبت كل المنتخبات فيها تصفيات كأس العالم 2026.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - مباراة تاريخية كادت تفسد قبل أن تبدأ.. الأرجنتين تهزم البرازيل في ماراكانا تصفيات كأس العالم – توهج نونيز مستمر في فوز أوروجواي على بوليفيا.. وكولومبيا والإكوادور ينتصران شجار طاحن بعد استقبال حافل.. تأخر انطلاق كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين تعرف على كل المتأهلين إلى يورو 2024.. ومن يخوض الملحق

ويستعرض FilGoal.com نتائج منافسي مصر خلال توقف نوفمبر.

غانا

لعب منتخب غانا مباراة الجولة الأولى من تصفيات المونديال أمام مدغشقر في كوماسي يوم الجمعة.

وأفلت منتخب غانا بالنقاط الـ3 بفضل هدف إيناكي ويليامز في الدقيقة 96.

ثم حل ضيفا على منتخب جزر القمر يوم الثلاثاء لكنه خسر بهدف، ليستقر في المركز الرابع بمجموعته برصيد 3 نقاط.

موزمبيق

سافر منتخب موزمبيق لملاقاة منافسه البتسواني يوم الخميس وانتصر عليه بنتيجة 3-2.

ثم استقبل منتخب الجزائر على أرضه يوم الأحد لكنه خسر بثنائية نظيفة.

ويحتل المنتخب الموزمبيقي المركز الخامس في مجموعته برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد بتسوانا وغينيا وأوغندا، خلف منتخب الجزائر صاحب العلامة الكاملة.

كاب فيردي

اسنقبل منتخب كاب فيردي نظيره الأنجولي يوم الخميس في انطلاق التصفيات وتعادل معه بلا أهداف.

ثم انتصر على إسواتيني يوم الثلاثاء بثنائية نظيفة.

ويتواجد منتخب كاب فيردي في وصافة مجموعته برصيد 4 نقاط، مثل المنتخب الكاميروني المتصدر بفارق الأهداف.

مصر

ونجح المنتخب المصري في الفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة في استاد القاهرة يوم الخميس.

قبل أن يفوز خارج أرضه على سيراليون بثنائية دون مقابل يوم الأحد.

ويتصدر الفراعنة المجموعة بست نقاط من مباراتين.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير القادم.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

مصر غانا موزمبيق كاب فيردي أمم إفريقيا 2023
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - المغرب ينطلق بثنائية في شباك تنزانيا بقيادة مدرب الزمالك السابق.. ليبيا تفرض التعادل على الكاميرون وتشعل صراع الصدارة تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا منافس مصر في أمم إفريقيا - كاب فيردي تهزم إسواتيني بثنائية مجموعة مصر - بلاتي توريه يقود بوركينا للفوز على إثيوبيا بثلاثية عودة درامية في الـ+94.. المغرب يهزم إيران بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي مونديال الناشئين انتهت مجموعة مصر - إثيوبيا (0)-(3) بوركينا فاسو مالي تسحق المكسيك بخماسية وتتأهل لربع نهائي كأس العالم للناشئين
أخر الأخبار
أبو الوفا: كان علينا الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة شمال إفريقيا للشباب 13 دقيقة | منتخب مصر
سكالوني: هذا ليس وداعا ولكن يجب أن أفكر فيما سأفعله في مستقبلي 21 دقيقة | أمريكا
وكيله: أوسوريو كان يحلم برفع البطولات مع الزمالك.. وهذا المدرب ظُلم مع الأهلي 30 دقيقة | الكرة المصرية
ماذا فعل منافسو مصر في أمم إفريقيا بالتوقف الأخير قبل البطولة 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميتروفيتش أحدث الوجوه المنضمة لقائمة مصابي الهلال السعودي 47 دقيقة | سعودي في الجول
تصفيات كأس العالم - مباراة تاريخية كادت تفسد قبل أن تبدأ.. الأرجنتين تهزم البرازيل في ماراكانا 6 ساعة | أمريكا
تصفيات كأس العالم – توهج نونيز مستمر في فوز أوروجواي على بوليفيا.. وكولومبيا والإكوادور ينتصران 7 ساعة | أمريكا
شجار طاحن بعد استقبال حافل.. تأخر انطلاق كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين 8 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي 4 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر