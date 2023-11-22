ميتروفيتش أحدث الوجوه المنضمة لقائمة مصابي الهلال السعودي

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 10:44

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

انضم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي إلى قائمة المصابين في فريقه بعد شعوره بآلام في مفصل القدم منعته من المشاركة في التدريبات، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأفاد نادي الهلال عبر موقعه أن ميتروفيتش الذي إلى الرياض يوم الثلاثاء، بعد المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، لم يتمكن من المشاركة في الحصة التدريبية بسبب شعوره بألم في مفصل القدم.

ولم يكشف نادي الهلال المزيد من التفاصيل حول الإصابة.

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ويأتي غياب ميتروفيتش عن التدريبات في وقت يعاني فيه الأزرق من الإصابات التي ضربت أبرز لاعبيه، ومنهم سالم الدوسري، وناصر الدوسري، وياسر الشهراني والصربي سافيتش الذي اقترب من اكتمال جاهزيته التامة الثلاثاء.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة البرتغالي روبن نيفيز بعد انتهاء مهمته الدولية مع منتخب بلاده.

وتركزت التدريبات على النواحي البدنية والفنية، وتضمنت مناورة أمام فريق الشباب استعدادا لمواجهة الحزم السبت ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 11 انتصارا وتعادلين خلال 13 جولة.

الهلال ألكسندر ميتروفيتش
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