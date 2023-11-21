تصفيات كأس العالم - المغرب ينطلق بثنائية في شباك تنزانيا

افتتح المنتخب المغربي مشوارة في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بالفوز على تنزانيا.

وفاز منتخب المغرب على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في المباراة اليت أقيمت ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل حكيم زياش وباكاري موانييتو (هدف ذاتي) هدفي منتخب المغربي فس شباك تنزانيا في المباراة التي أقيمت بدار السلام.

المغرب بدأ مشواره من الجولة الثانية بعد انسحاب إريتريا من التصفيات.

وأهدر أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

ونجح حكيم زياش في تسجيل الهدف الأول من تسديدة صاروخية هوت شباك تنزانيا عند الدقيقة 47.

وبالنيران الصديقة سجل منتخب المغرب الهدف الثاني بواسطة باكاري موانييتو لاعب تنزانيا عن الدقيقة 53.

وأكمل المنتخب التنزاني المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نوفاتوس ميروشي في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة حصد منتخب المغرب النقاط الثلاث الأولى ليتصدر ترتيب المجموعة الخامسة متساويا مع زامبيا والنيجر وتنزانيا لكنه لعب مباراة أقل، فيما يأتي منتخب الكونغو في المركز الخامس والأخير بدون نقاط.