بقيادة مدرب الزمالك السابق.. ليبيا تفرض التعادل على الكاميرون وتشعل صراع الصدارة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 20:53

كتب : FilGoal

منتخب ليبيا يتعادل أمام الكاميرون

حقق المنتخب الليبي نقطة ثمينة بالتعادل مع الكاميرون ضمن تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

وتعادلت ليبيا أمام الكاميرون بهدف لكل فريق في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من مرحلة التصفيات.

وسجل جوليس أوليفير نتشام هدف الكاميرون الأول بالدقيقة 34 عن طريق ركلة جزاء نجح في تنفيذها.

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ونجح عبد المنعم عليان في تسجيل هدف التعادل لمنتخب ليبيا في الدقيقة 44 في المباراة أقيمت على ملعب استاد شهداء بنينا.

وتصدر منتخب الكاميرون ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط متساويا مع الرأس الأخضر وليبيا أصحاب المركز الثاني والثالث بفارق الأهداف.

ويتولى تدريب ليبيا ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للزمالك.

وتُعد هذه هي المباراة الثانية لميتشو إذ تولى تدريب ليبيا يوم 5 أكتوبر الماضي.

وقاد ميتشو منتخب ليبيا لتحقيق فوزا هاما على إسواتيني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى.

وتقام تصفيات إفريقيا بنظام جديد بعد زيادة مقاعد منتخبات القارة في كأس العالم لأكثر من 9 فرق.

وذلك بعد تأكد إقامة كأس العالم في أمريكا بمشاركة 48 منتخب لأول مرة.

وتقام تصفيات قارة إفريقيا بنظام المجموعات وتقسم المنتخبات المشاركة إلى 9 مجموعات كل مجموعة تضم 6 فرق.

بمعنى أن التصفيات ستقام على مدار 10 جولات كاملة بنظام الذهاب والعودة.

وسيتأهل أوائل المجموعات التسعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، ثم سيتم تحديد 4 منتخبات الأفضل ما بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسعة.

وستلعب المنتخبات الأربعة تصفيات الملحق بنظام البطولة المصغرة لتحديد منتخب واحد عن قارة إفريقيا من أجل مواجهة خصم من قارة أخرى يتم تحديده لاحقا بعد نهاية التصفيات.

ليبيا الكاميرون تصفيات كأس العالم
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