تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 20:28

كتب : FilGoal

جوردان أيو - غانا - جزر القُمر

كرر منتخب جزر القُمر انتصاره التاريخي على غانا بفوز جديد وهذه المرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتغلب منتخب جزر القُمر على غانا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

واختتمت منافسات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة بتصدر جزر القُمر بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط وبفارق نقطتين عن مالي.

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أما منتخب غانا فتجمد رصيده عند 3 نقاط بالانتصار على مدغشقر بهدف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

وكان منتخب جزر القُمر قد حقق انتصارا تاريخيا على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في يناير 2022 بأمم إفريقيا النسخة الأخيرة.

ويقع منتخب غانا مع مصر في مجموعة أمم إفريقيا المقبلة والمقرر إقامتها في يناير المقبل بكوت ديفوار.

ويتأهل أول كل مجموعة من المجموعات التسعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة.

بينما أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني يتواجهون في ملحق إفريقي ليتأهل منتخب وحيد إلى الملحق العالمي.

ويواجه منتخب مصر نظيره غانا يوم 18 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

أمم إفريقيا تصفيات كأس العالم مصر غانا جزر القمر
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