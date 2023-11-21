الرقصة الأخيرة.. ميسي يواجه رونالدو مجددا في كأس موسم الرياض

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 18:12

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي

يتواجه ليونيل ميسي أمام كريستيانو رونالدو مجددا ضمن منافسات كأس موسم الرياض والمقرر له الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن الاتفاق مع نادي إنتر ميامي الأمريكي على مشاركة النادي في بطولة كأس موسم الرياض.

وتقام منافسات كأس موسم الرياض بين فرق إنتر ميامي الأمريكي والهلال والنصر بنظام الدوري.

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وتنطلق منافسات كأس موسم الرياض بالأسبوع الأول من شهر فبراير 2024، في منطقة المملكة أرينا التي تم تدشينها مؤخرا في حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة.

وبذلك يتواجه ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي، أمام كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي ومنتخب البرتغال.

كما سيتم إطلاق وسم باسم The Last Dance للمواجهة المرتقبة بين ميسي ورونالدو.

وكان ميسي قد لعب أمام كريستيانو رونالدو في يناير الماضي ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

وانتهت مواجهة باريس سان جيرمان أمام نجوم الهلال والنصر بخمسة أهداف مقابل أربعة.

ميسي رونالدو الهلال النصر إنتر ميامي كأس موسم الرياض
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