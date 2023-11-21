مجموعة مصر - بلاتي توريه يقود بوركينا للفوز على إثيوبيا بثلاثية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بوركينا فاسو بالهدف في شباك الكاميرون

فاز منتخب بوركينا فاسو على إثيوبيا بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأقيمت المباراة في ملعب بن أحمد العبدي في المغرب بسبب عدم خوض منتخب إثيوبيا المباريات على ملعبه.

ورفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثالث بالمجموعة الأولى التي يتصدرها منتخب مصر برصيد 6 نقاط.

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ويتساوي في النقاط مع منتخب غينيا بيساو صاحب المركز الثاني ويتأخر عنه بفارق الأهداف فقط.

بينما تجمد رصيد إثيوبيا عند النقطة 1 في المركز الخامس وقبل الأخير.

سجل بلاتي توريه لاعب بيراميدز هدف تقدم بوركينا فاسو في الدقيقة 67 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ثم أضاف بيرتراند تراوري لاعب أستون فيلا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

واختتم دانجو واتارا ثلاثية بوركينا فاسو في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد خطأ من حارس مرمى إثيوبيا في إبعاد الكرة من خارج منطقة الجزاء.

ويلتقي منتخب بوركينا فاسو ضد مصر في الجولة الثالثة من التصفيات في شهر يونيو المقبل.

منتخب بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم إثيوبيا
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