عودة درامية في الـ+94.. المغرب يهزم إيران بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي مونديال الناشئين
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 16:54
كتب : FilGoal
تأهل منتخب المغرب للناشئين تحت 17 عاما إلى دور الـ8 من كأس العالم في البطولة المقامة في إندونيسيا بعد الفوز على إيران.
واستطاع منتخب المغرب الفوز على إيران بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.
تقدم إيران في الدقيقة 73 بهدف سجله إسماعيل غوليزاده، قبل أن يتعادل المغرب في الوقت القاتل بالتحديد في الدقيقة 94 بهدف سجله نسيم عزاوزي.
⚽️🇲🇦 المنتخب المغربي للناشئين يدرك التعادل أمام نظيره الإيراني في "الوقت القاتل"#كاس_العالم_للناشئين | #المغرب_إيران#WorldCupU17 pic.twitter.com/Zbh5rmiJJF— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2023
وفي ركلات الترجيح تفوق منتخب المغرب بنتيجة 4-1.
وشهدت ركلات الترجيح تألق طه بنغوزيل حارس مرمى المغرب الذي تصدى لركلة ترجيح وأعادها الحكم قبل أن يتصدى لها مرة أخرى.
وبذلك يلعب منتخب المغرب ضد مالي في دور الثمانية.
وكان منتخب مالي تأهل إلى ربع النهائي بالفوز على المكسيك بخماسية دون رد.
⚽️🎥شاهد سلسلة الركلات الترجيحية بين المنتخب المغربي ونظيره الإيراني
المغرب 🇲🇦 يبلغ ربع نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً بفوزه على إيران 🇮🇷 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1#كاس_العالم_للناشئين | #المغرب_إيران#WorldCupU17 pic.twitter.com/zAnoPQ4BjY— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2023