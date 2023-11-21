عودة درامية في الـ+94.. المغرب يهزم إيران بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي مونديال الناشئين

تأهل منتخب المغرب للناشئين تحت 17 عاما إلى دور الـ8 من كأس العالم في البطولة المقامة في إندونيسيا بعد الفوز على إيران.

واستطاع منتخب المغرب الفوز على إيران بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

تقدم إيران في الدقيقة 73 بهدف سجله إسماعيل غوليزاده، قبل أن يتعادل المغرب في الوقت القاتل بالتحديد في الدقيقة 94 بهدف سجله نسيم عزاوزي.

وفي ركلات الترجيح تفوق منتخب المغرب بنتيجة 4-1.

وشهدت ركلات الترجيح تألق طه بنغوزيل حارس مرمى المغرب الذي تصدى لركلة ترجيح وأعادها الحكم قبل أن يتصدى لها مرة أخرى.

وبذلك يلعب منتخب المغرب ضد مالي في دور الثمانية.

وكان منتخب مالي تأهل إلى ربع النهائي بالفوز على المكسيك بخماسية دون رد.