مباشر مجموعة مصر - إثيوبيا (0)-(2) بوركينا فاسو.. جوووول تراوري والثاني من ركلة جزاء

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 15:21

كتب : FilGoal

بلاتي توريه - بوركينا فاسو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إثيوبيا ضد بوركينا فاسو في مجموعة منتخب مصر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط مع الفوز على جيبوتي وسيراليون.

ويمتلك كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو نقطة لكل منتخب منهما.

وتقام المباراة في ملعب بن أحمد العبدي في المغرب بسبب عدم خوض منتخب إثيوبيا المباريات على ملعبه.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 78: جووووول تراوري والثاني من ركلة جزاء

ق 77: ركلة جزاء لبوركينا فاسو

ق 67: جووووول بلاتي توريه والأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لركلة ركنية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 20: محاولات من بوركينا على المرمى ولكن دون خطورة حقيقية

انطلاق المباراة

إثيوبيا بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم مجموعة مصر
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