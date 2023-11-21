مالي تسحق المكسيك بخماسية وتتأهل لربع نهائي كأس العالم للناشئين
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 14:45
كتب : FilGoal
حقق منتخب مالي الفوز على المكسيك بخمسة أهداف دون مقابل في دور الـ 16 من كأس العالم تحت 17 عاما.
تقدم منتخب مالي بالهدف الأول عن طريق محمود باري في الدقيقة التاسعة.
وعاد باري لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 13.
وبعد دقيقتين فقط سجل إبراهيم ديارا الهدف الثالث.
وأنهى مالي الشوط الأول بتقدمه برباعية بعد تسجيل إبراهيم كوناتي الرابع من ركلة جزاء.
وأنهى تيا خماسية مالي في الدقيقة الـ 50 ليتأهل لربع النهائي.
وسيلعب منتخب مالي في ربع النهائي ضد الفائز من المغرب وإيران.
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