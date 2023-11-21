بيراميدز يفقد مصطفى فتحي أمام مازيمبي

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 14:30

كتب : أحمد الخولي

مصطفى فتحي بعد هدف بيراميدز ضد الزمالك

أعلن نادي بيراميدز غياب لاعبه مصطفى فتحي عن مباراة مازيمبي الكونغولي للإصابة.

مصطفى فتحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن غياب مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق عن المباريات لعدة أيام بسبب إصابة قوية تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الوطني في ليبيريا لمواجهة سيراليون في إطار تصفيات كأس العالم.

وأوضح المنيري أن فتحي يعاني من تمزق في العضلة الأمامية أصيب به في مران المنتخب الأخير قبل لقاء سيراليون سيبعده لعدة أيام.

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وبالتالي الغياب مبدئيا عن مباراة بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي والمحدد لها الجمعة المقبل في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الطبيب أن اللاعب يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمرحلة المقبلة خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة متتالية في دوري الأبطال والدوري الممتاز.

ويفتتح بيراميدز مبارياته في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة مازيمبي يوم السبت المقبل في المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي.

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى بجانب مازيمبي وصنداونز الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني.

مصطفى فتحي دوري أبطال إفريقيا بيراميدز
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