نورشلاند الدنماركي يضم موهبة إفريقيا القادمة
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 14:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي نورشلاند الدنماركي التعاقد مع سليمان أليو موهبة بوركينا فاسو القادمة في كرة القدم والذي لم يكمل عامه الـ18 حتى الآن.
ووقع النادي الدنماركي مع اللاعب قادما من أكاديمية نيو ستار الغانية لكرة القدم.
ومن المنتظر أن ينضم بشكل رسمي للنادي الدنماركي في عام 2024 بعدما يكمل عامه الثامن عشر.
وظهر سليمان اليو بمستوى مميز مع منتخب بوركينا فاسو في كأس العالم تحت 17 سنة في إندونسيا.
كذلك حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما.
سليمان أليو من مواليد 2006 ويلعب في مركز الجناح ويعتبر من أبرز المواهب القادمة في كرة القدم الإفريقية.
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