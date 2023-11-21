المدير التنفيذي لـ أبو سليم: لا نعاني من أي غيابات ضد الزمالك.. وسنخوض مبارياتنا بالجزائر

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 13:01

كتب : FilGoal

فريق أبو سليم

كشف فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي عن مكان لعب فريقه لمبارياته في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد أبو سليم لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الحراري عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك نادي معروف وله خبرة كبيرة ونحن فريق يبأ مشواره ونشارك لأول مرة في كأس الكونفدرالية".

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وتابع "وصلنا بالأمس إلى الإسكندرية لنعتاد على الأجواء هنا قبل المباراة، لا نعاني من أي غيابات وننتظر فقط عودة ثلاثة لاعبين من منتخب ليبيا عقب نهاية التوقف الدولي".

وكشف "سنخوض مبارياتنا في الجزائر بملعب عنابة".

وأضاف "الزمالك بالكامل يجب أن يحسب له حسابات كبيرة وليس لاعب بعينه ولا يوجد فرق بين لاعب وآخر ولكن لعب الفريق الجماعي هو الأهم".

وأتم "هدفنا في الموسم الحالي هو أن نصنع فريق قوي وجيد ويتدرب بشكل جيد ويقدم كرة قدم جميلة".

ويشارك أبو سليم في الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه.

ووصل أبو سليم لدور المجموعات بعد التفوق على كمابالا سيتي الأوغندي.

أبو سليم الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية
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