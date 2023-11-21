الرياضية: حجازي جاهز للعودة خلال أيام.. وقرار مشاركته بيد جاياردو

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 12:27

كتب : FilGoal

أحمد حجازي قائد الاتحاد السعودي

تأكدت جاهزية أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة لخوض المباريات بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

حجازي العائد من إصابة قطع في الرباط الصليبي عاد لتدريبات فريقه الجماعية بعد غياب دام 7 أشهر.

وأوضح التقرير أن حجازي أصبح جاهزا لخوض مواجهتي الفريق المقبلتين في دوري أبطال آسيا، أمام أجمك الأوزبكي يوم الاثنين المقبل، وسباهان أصفهان الإيراني يوم الاثنين التالي.

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وأفاد التقرير بأن قرار مشاركة حجازي في المباراتين أصبح بيد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الفريق الجديد.

جاياردو أشرف يوم الاثنين على أول تدريبات اتحاد جدة في مقر النادي بعد تعيينه خلفا لنونو سانتو المقال.

ولن يتمكن أحمد حجازي قائد اتحاد جدة من المشاركة مع الفريق قبل كأس العالم للأندية سوى في هاتين المباراتين فقط.

ويحق لحجازي خوض مباراتي دوري أبطال آسيا بسبب تسجيله في قائمة الفريق في البطولة.

لكنه لن يتمكن من خوض مباريات الدوري السعودي حتى يناير المقبل بسبب عدم تسجيله في قائمة الفريق بالدوري السعودي.

وهناك 6 مباريات في 19 يوما تنتظر مارسيلو جاياردو مع اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي المحتملة في كأس العالم للأندية (التفاصيل).

فقد أعلن نادي اتحاد جدة السعودي يوم السبت تعيين الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مديرا فنيا للفريق.

ويتولى جاياردو مهمة تدريب النمور خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري والسوبر السعودي.

وقال جاياردو للصحفيين قبل السفر قائلا: "تدريب اتحاد جدة؟ إنه قرار شخصي للغاية، لقد شجعوني بمشروع متطور رائع".

وستكون تلك التجربة الثالثة للأرجنتيني بعدما درّب من قبل ناسيونال الأوروجوياني وريفر بليت الأرجنتيني.

وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.

وعلى المستوى الشخصي حصد جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لـ 3 سنوات متتالية، 2018 و2019 و2020.

وأصبح جاياردو صاحب خامس أطول مسيرة تدريبية في الملاعب الأرجنتينية، بعد فيكتوريو سبينيتو الذي درب فيليز سارسفيلد لمدة 14 عاما، وبابلو فيكو الذي قاد براون دي أدروجي 13 عاما، وخوسيه ماريا مينيا 12 عاما في ريفر بليت وجرييمو ستابيلي 9 سنوات في راسينج.

الأهلي أحمد حجازي اتحاد جدة كأس العالم للأندية
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