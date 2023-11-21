سكاي ألمانيا: بايرن يستعد للتحرك لضم فاران في يناير

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 11:18

كتب : FilGoal

رافائيل فاران - مانشستر يونايتد وإشبيلية

بدأ نادي بايرن ميونيخ الألماني المناقشات لبحث إمكانية التعاقد مع رفاييل فاران مدافع منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت شبكة "سكاي ألمانيا" أن بايرن ميونيخ تم إبلاغه أن هناك احتمال لرحيل فاران عن مانشستر يونايتد في يناير المقبل.

ولذلك بدأ بايرن ميونيخ التفكير في ضم فاران لدعم دفاعه في يناير.

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وفي حالة رحيله عن مانشستر يونايتد سيكون سعر بيع فاران أقل من 17 مليون جنيه إسترليني وفقا لما ذكرته سكاي ألمانيا.

وتظل العقبة الوحيدة أمام بايرن ميونيخ من أجل ضم فاران هي راتب المدافع الفرنسي الكبير.

ويتقاضى فاران حاليا مع مانشستر يونايتد راتب أسبوعي يبلغ 340 ألف جنيه إسترليني.

وابتعد فاران عن تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي في الفترة المقبلة في ظل عودة إريك تين هاج المدير الفني للاعتماد على هاري ماجواير في الدفاع.

فاران البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف مانشستر يونايتد في 2021 قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 70 مليون يورو.

وفي الموسم الجاري لعب فاران مع مانشستر يونايتد 12 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدف واحد.

مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ الدوري الإنجليزي فاران
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